Kanye West pagou R$ 310 mil por foto de banheiro de Whitney Houston

O rapper Kanye West pagou US$ 85 mil (cerca de R$ 310 mil) por uma foto de 2006 do banheiro da cantora Whitney Houston em que o cômodo aparece bagunçado e com restos de drogas após uma festa em sua casa. A foto será utilizada como capa do novo álbum de Pusha T, “Daytona”, que Kanye está produzindo e que foi revelada nesta sexta-feira, 25.

Em entrevista para a radialista norte-americana Angie Martinez, Pusha T disse que Kanye ligou para ele no meio da madrugada para dizer que a foto seria a capa do álbum. “É isso o que as pessoas precisam ver ao ouvir sua música”, teria dito Kanye para o rapper.

A foto, tirada sem autorização de Whitney em 2006, mostra cachimbos utilizados para o consumo de crack, pó branco semelhante a cocaína e outros restos da festa que a cantora deu na sua casa em Atlanta. A imagem só foi divulgada em 2012, após a morte de Whitney Houston.