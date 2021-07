Kanye West lança ‘Donda’, novo disco com a participação de Jay-Z

Kanye West mal disse uma palavra durante a sessão de audição de seu novo disco, Donda, na noite de quinta-feira, 22, mas o rapper ainda tinha a maioria dos participantes aos seus pés enquanto se segurava em cada cada palavra de seu novo projeto. Jay-Z faz uma participação especial em uma das músicas de Donda.

West revelou seu 10º álbum de estúdio, Donda, na frente de uma multidão que lotou o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O título do álbum é uma homenagem à sua mãe, Donda West, que morreu aos 58 anos após complicações de cirurgia plástica, em 2007.

O evento foi transmitido ao vivo pela Apple Music e foi um feito para Kanye West – os ingressos foram esgotados assim que ele anunciou o lançamento de seu aguardado disco, dois dias antes de sua realização. Entre os grandes nomes que compareceram estavam Rick Ross, Khloe Kardashian e sua ex-mulher Kim Kardashian West, que apareceu com seus filhos.

Ao contrário dos shows típicos de alta potência de West, ele parecia mais suave. Ele deixou que a música falasse o que precisava ser dito enquanto a maioria dos participantes ouvia em silêncio e aplaudia ao final de cada faixa de seu álbum, com lançamento previsto para esta sexta-feira, 23, e que apresenta temas gospel, vibrações hip-hop, uma faixa apresentando seu amigo-mentor Jay-Z e discursos gravados de sua mãe.

Usando uma roupa toda vermelha com sapatos laranja, West às vezes caminhava, caía de joelho e empinava-se sobre um piso branco do tamanho de um campo de futebol, onde os times profissionais de futebol da cidade jogam.

Vencedor de 22 prêmios Grammy, West revelou em um comercial, com Sha’Carri Richardson, durante as finais da NBA na terça, que seu álbum seria lançado nesta sexta. O comercial, dirigido por West, apresentava No Child Left Behind, uma das músicas do novo disco.

A multidão pareceu surpresa quando Jay-Z começou a cantar na música final da audição. Nas redes sociais, a música foi elogiada pelo verso de Jay-Z, que incluía a frase “Este pode ser o retorno do trono”, uma menção ao álbum de 2011 Watch the Throne.

Depois que a música terminou, West encarou a plateia e calmamente deixou o local, enquanto era aplaudido.