Kang Daniel lança ‘Yellow’, último álbum da trilogia Color

Um dos destaques solo do K-Pop, Kang Daniel divulgou nesta terça-feira, 13, o single Antidote, que faz parte do mini-álbum Yellow. Com o lançamento do EP, o cantor encerra sua trilogia Color, que conta também com Cyan e Magenta, lançados em 2020.

O álbum Yellow reúne cinco faixas: o pré-lançamento Paranoia, o novo single Antidote, além de Digital, Misunderstood e Save U.

Em 2017, Kang Daniel ficou conhecido por ficar em primeiro lugar no reality show Produce 101 Season 2. Na época, o cantor sul-coreano integrou o grupo Wanna One, que encerrou as atividades no início de 2019.

No mesmo ano, Kang lançou sua carreira solo com o álbum Color On Me, que vendeu mais 466 mil cópias. O cantor fez uma turnê de lançamento e, em dezembro de 2019, deu um tempo nos shows devido a depressão e ataques de pânico, segundo a Konnect Entertainment.

Assista ao clipe de Antidote: