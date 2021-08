Cultura Justin Bieber no topo da Billboard após 10 semanas de soberania do BTS

A parceria de Justin Bieber e The Kid LAROI rendeu o primeiro lugar da Billboard Hot 100, o principal ranking de singles dos EUA. A soberania do grupo de k-pop BTS já durava dez semanas: nove com Butter mais uma com Permission to Dance. Os sul-coreanos foram desbancados pelo single Stay.

Na segunda colocação está Good 4 U, de Olivia Rodrigo, seguido por Levitating, de Dua Lipa e DaBaby. O BTS continua na parada com Butter em quarto lugar. Ed Sheeran entrou na lista em quinto com Bad Habits e Doja Cat e SZA em sexto com Kiss Me More.

Lil Nas X emplacou dois hits: Industry Baby em sétimo com parceria de Jack Harlow e Montero (Call Me By Your Name) em oitavo. Olivia Rodrigo aparece novamente em nono Deja Vu e fechando o top 10, The Weeknd e Ariana Grande com Save Your Tears.