Justin Bieber anuncia lançamento do videoclipe ‘Peaches’

Justin Bieber anunciou o lançamento do videoclipe da música Peaches para esta sexta-feira, 19. Na mesma data, chega às plataformas digitais seu novo álbum Justice. Nas redes sociais, Bieber divulgou imagens dos bastidores das filmagens na noite de quarta-feira, 17.

Justin cantou a música Peaches em primeira mão, durante a live Tiny Desk, no canal NPR Music. Vale lembrar que a versão apresentada na live é diferente da gravada para o álbum. Isso porque a faixa original trará como participações especiais os cantores Giveon e Daniel Caesar.

Sobre Justice, Justin deu mais detalhes sobre o processo de criação do álbum no início do mês, no seu Instagram. “Em uma época que há tanta coisa errada com esse planeta destruído, nós todos buscamos cura e justiça para a humanidade. Criando este álbum, meu objetivo é fazer música que vai oferecer conforto, músicas com as quais as pessoas possam se conectar e se sentir menos sozinhas”, escreveu ele.

Confira abaixo o vídeo da performance de Peaches durante a live: