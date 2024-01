Jussara, de “Terra e Paixão” conquista um cantinho especial no coração de Tatiana Tibúrcio

Mesmo sabendo que personagens vão e vêm, Tatiana Tibúrcio ainda tem uma certa resistência à rotina de despedida dos papéis que interpreta. Marcada por todos os tipos que a atravessaram ao longo da carreira, ela garante que a Jussara de “Terra e Paixão” conquistou um cantinho especial em seu coração. Primeiramente, a partir da boa repercussão de sua personagem na atual novela das nove. Mas também por conta da longa duração da trama, que termina na próxima semana, contabilizando 221 capítulos.

No folhetim de Walcyr Carrasco, Jussara é a batalhadora e resiliente mãe de Aline, protagonista de Bárbara Reis. “Eu já estou sentindo falta da rotina de gravações e da força que essa personagem carrega. Ela foi tão bem escrita pelo Walcyr, pois traduz de fato diversas matriarcas que estão aí suprindo as necessidades de suas famílias Brasil afora. Jussara é uma mulher possível. A sinceridade dela, o papo reto e a dureza vêm da necessidade da sobrevivência”, analisa.

A atriz acredita que toda a sintonia de mãe e filha criada com Bárbara veio do sensível processo de preparação para a trama, que começou no início de 2023, com uma longa viagem de todo o elenco principal para o estado do Mato Grosso, onde além da captação de cenas externas, houve um importante trabalho de integração entre os intérpretes.

“Foi fundamental ir até o ambiente que a novela retrata, entrar em contato com esse universo da agropecuária e me aproximar das pessoas no jeito de falar. Também foi muito bacana a possibilidade de estar juntos 24 horas por dia. Comecei a perceber aquele lugar pela ótima da Jussara e ao mesmo tempo tive a oportunidade de trocar essa experiência com o elenco”, destaca.

O trabalho chega ao fim, mas a relação de amizade com Bárbara, que se fortaleceu ao longo das gravações, é uma das coisas que Tatiana garante que leva para a vida. O primeiro encontro entre as duas foi nos bastidores do especial “Falas Negras”, de 2020. “Tive afinidade com ela logo de cara. Acho a Bárbara um doce de pessoa, uma das mais fofa que conheço”, conta, entre risos.

Foi este especial, inclusive, que proporcionou uma reviravolta na carreira de Tatiana. Em cena, ela interpretou a ex-empregada doméstica Mirtes de Souza, mãe do menino Miguel, que morreu após cair de um prédio de luxo no Recife quando estava aos cuidados da patroa de Mirtes. Por seu desempenho, Tatiana ganhou diversos prêmios, incluindo o de Melhor Atriz pela APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte.

“O projeto foi forte e tocou em muitas feridas sociais. Quando uma mãe preta perde um filho, ela perde quase tudo porque não tem muito mais. Toda mãe tem medo de perder seu filho para um acidente, uma doença, uma fatalidade, a mãe preta tem medo de perder seu filho para todos esses motivos e também para o racismo”, ressalta a atriz que, na sequência, integrou o elenco de produções como “Verdades Secretas II”, do Globoplay, e “Bom Dia, Verônica”, da Netflix.

Carioca, formada em Artes Cênicas e em História da Arte, Tatiana já tinha uma sólida carreira no teatro quando resolveu estrear na tevê, na cult “Suburbia”, exibida pela Globo em 2012. Ao longo de pouco mais de década, ela se orgulha do mosaico de personagens que vem acumulando. Além da novela, só em 2023 ela também esteve presente no streaming em “O Amor é Para os Fortes”, do Prime Video, e “Anderson Spider Silva”, série do Paramount+ que retrata a vida do lutador brasileiro, onde Tatiana vive a mãe do atleta, Edith.

“A série não conta uma história de superação, mas sim de vitória de um homem negro. Isso no país em que vivemos é algo muito precioso. Foi lindo interpretar a Dona Edith”, celebra a atriz que, no momento, grava “O Jogo que Mudou a História”, produção do Globoplay que retrata o surgimento das facções do narcotráfico na cidade do Rio de Janeiro. “A série ainda não tem data de estreia. Já começo o ano com muito trabalho e planejando outras coisas”, avisa.

“Terra e Paixão” – Globo – de segunda a sábado, às 21h.

“Anderson Spider Silva” – Paramount+ – primeira temporada disponível.

“O Amor é Para os Fortes” – Prime Video – primeira temporada disponível.

