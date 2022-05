Jumas de ‘Pantanal’, Cristiana Oliveira e Alanis Guillen se reúnem no ‘Domingão’

Neste domingo, dia 1º, ocorreu o encontro de duas gerações de Jumas: Cristiana Oliveira, que interpretou a mulher que vira onça na versão original de Pantanal (1990), na extinta Rede Manchete, e Alanis Guillen, que dá vida à personagem no remake que está no ar atualmente na Rede Globo. As duas estiveram no palco do Domingão com Huck e participaram do júri artístico do quadro Dança dos Famosos, mas também comentaram sobre a novela. “É um prazer estar aqui com essa menina brilhante. A gente já se conheceu antes de a novela começar. Ela tem a Juma que é dela, com o corpo, a voz e a alma dela. Ela entendeu o Pantanal muito bem. Que honra”, disse Cristiana Oliveira.