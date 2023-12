Cultura Jullie Dutra atinge 200 mil seguidores no Instagram horas após responder ‘pergunta do milhão’

Após ter sido a primeira pessoa a acertar a “pergunta do milhão” e ganhar o prêmio máximo do Quem Quer Ser Um Milionário, quadro do Domingão com Huck, Jullie Dutra conseguiu um aumento considerável do número de seguidores em seu perfil no Instagram, @julliedutra.

O apresentador Luciano Huck postou um story com o “antes e depois” da quantidade de seguidores da jornalista. Por volta do momento em que o programa foi ao ar, Jullie tinha pouco menos de 15 mil seguidores. Por volta das 22h deste domingo, 10, sua página já ultrapassava os 202 mil.

Prêmio veio com pergunta sobre Pelé

A pergunta final foi: “Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número:”. As opções eram: A) 10; B) 11; C) 17; D) 18. Jullie usou a opção de “Ligar para um amigo”, e pediu ajuda para sua amiga Nefertite Amanajás, de Belém, no Pará.

A atração fez sua estreia em maio de 2017, ainda no Caldeirão do Huck, e, desde então, ninguém havia levado R$ 1 milhão. Luciano Huck já comentou diversas vezes que gostaria de manter o quadro no ar enquanto ninguém vencesse.

Na atual temporada, outros dois participantes chegaram à “pergunta do milhão”, mas não conseguiram acertar. O primeiro foi o cientista Arthur Abrantes, e o segundo foi Luiz Pradines, que possui um mestrado pelo ITA.