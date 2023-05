Juliette revela capa e trecho do novo single ‘Sai da Frente’

Fãs de Juliette Freire já podem anotar na agenda! A cantora vai lançar no próximo dia 25 o single Sai da Frente, abre-alas do primeiro álbum da paraibana, cujo lançamento está previsto para este ano. Também foi revelada nesta sexta-feira, 19, a capa do projeto, em que a artista surge encarnando uma heroína com ares modernos.

“Todos os olhos em mim ”, canta Juliette em trecho da música, que chega para ilustrar o início de uma nova era da cantora, que vem cheia de muita efervescência artística e criativa. O lançamento do videoclipe da faixa também está marcado para o dia 25, ao meio-dia.

Nas redes sociais de Juliette, os fãs comemoraram a novidade; “Não vejo a hora”, comentou a empresária e influenciadora digital Bianca Andrade. “Ansiosa”, confessou a atriz Marina Ruy Barbosa. “Até quando?”, brincou Anitta. “Adorei”, falou a humorista Dani Calabresa. “Solta logo, mermã!”, emendou a apresentadora Thaynara OG.

‘Chá da Alice’

A edição junina do Chá da Alice – evento inspirado no filme Alice no País das Maravilhas (1951), da Disney – tem como atração principal a cantora Juliette. A festa pop será realizada no dia 3 de junho, na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro.

O Chá da Juliette faz parte da edição do Charraiá, evento temático para a época das festas juninas. Além do repertório completo de seu show, com músicas como Cansar de Dançar, Xodó e Solar, a paraibana promete novidades.