Juliette participa da turnê de Gilberto Gil na Europa: ‘Emocionada’

Juliette Freire foi a convidada especial de Gilberto Gil no show realizado em Barcelona, Espanha, na última quinta-feira, 21. Ao lado do baiano e de sua família, ela se apresentou na turnê Nós, a Gente – projeto que comemora os 80 anos do artista.

No Twitter, a cantora falou sobre o momento especial: “Está tudo tão lindo, minha gente! Estou emocionada! Parece um sonho!”.

Vários vídeos estão circulando na internet, desde o momento do reencontro da campeã do BBB 21, reality show da Globo, com Gilberto Gil. Tem ainda imagens da paraibana ensaiando antes do show e da apresentação.

Nesta sexta-feira, 22, Juliette publicou um vídeo no Instagram em que mostra os bastidores do show e um pequeno trecho da apresentação. No palco, ela canta Eu Só Quero Um Xodó, de Dominguinhos.

“Emocionada em ver de perto a arte da família Gil tomando conta de Barcelona Foi lindo demais! Vem ver um pouquinho do que rolou por aqui!”, escreveu na legenda.