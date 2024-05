Juliette mostra vídeo de nova mansão com ‘parque de diversões de carros’, elevador e sauna

Prestes a se mudar para uma nova mansão, a cantora Juliette publicou um vídeo mostrando detalhes do imóvel. Em março, a campeã do BBB 21 contou aos seguidores que teria de se mudar da primeira casa que alugou no Rio de Janeiro e procurava uma nova residência para alugar na capital fluminense. No domingo, 19, a artista publicou um vídeo da mansão que escolheu e disse que ela passará por reformas.

A casa possui uma área externa com piscina e campo de futebol. Na parte interior, a residência conta com elevador, sauna e cinco quartos. O quarto da cantora tem um closet, que Juliette pretende aumentar com a reforma, um banheiro com banheira, onde a cantora pretende fazer um spa, e uma varanda.

Além disso, a mansão possui uma sala de reuniões, um cinema, um salão para maquiagem e cabelo e uma garagem, que a ex-BBB pretende transformar em um “parque de diversões de carros e motos”. Também há um local em que a cantora quer usar como uma “sala de dança e música”. Assista ao vídeo acima.

A cantora é uma das confirmadas no festival Salve o Sul, que ocorrerá nos dias 7 e 9 de junho no Allianz Parque, em São Paulo. Além dela, nomes como Luísa Sonza, Lulu Santos, Pedro Sampaio e Chitãozinho e Xororó também se apresentam no evento, que terá o valor dos ingressos será 100% revertido em doações para as vítimas da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul.