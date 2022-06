Juliette lança ‘Solar’, música feita em homenagem à irmã caçula, que morreu

Juliette Freire lançou na noite desta quinta-feira o single Solar, feito como uma homenagem para Juliene, sua irmã caçula que morreu em 2009, aos 17 anos, vítima de um AVC.

Com a nova música, a cantora quer passar esperança e otimismo para as pessoas. “Desejo trazer a mensagem de ressignificar os processos da vida. Enfrentar todas as adversidades com felicidade e luz. Tudo passa”, disse ela em live realizada antes do lançamento.

“Por mais difícil, um dia a gente vê o sol nascendo e renova as esperanças. Todos os dias temos que acordar com esses sentimentos, mais um dia, mais uma luta, mais uma vitória”, completou.