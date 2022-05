Juliette Freire rebate comentário de Samantha Schmütz sobre ser artista

Juliette Freire, campeã do “BBB 22”, usou as redes sociais para rebater um comentário feito por Samantha Schmütz nesta segunda-feira, 16. A atriz havia questionado a carreira artística da ex-BBB. Em uma postagem de um vídeo em que Juliette falava, durante o programa “Altas Horas”, apresentado por Serginho Groisman, sobre a importância do posicionamento de artistas, Samantha disse: “acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”.

Após a grande repercussão nas redes sociais, a cantora, que está investindo na carreira após o reality, escreveu sobre a situação no perfil do Twitter e agradeceu pelas mensagens que recebeu de colegas e ex-participantes de confinamento.

Juliette disse que a arte emociona e transcende “qualquer rótulo”. “Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso É tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade”, completou.

Ao final da postagem, a cantora se reafirmou artista em resposta direta ao comentário de Samantha. “Sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa”, disse.