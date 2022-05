Juliette estreia nos palcos de São Paulo: ‘Ansiedade por esse momento’

Nesta sexta-feira, 13, Juliette apresenta sua turnê Caminho em São Paulo. A campeã do BBB 21 sobe ao palco do Espaço Unimed, novo nome do Espaço das Américas, pela primeira vez e promete entregar uma experiência única para os fãs.

A cantora vai apresentar seus sucessos na música, como Diferença Mara, Vixe Que Gostoso, Un Ratito e todas as faixas do seu EP. Além disso, grandes sucessos nacionais e músicas que marcaram a sua história e de seus fãs também estão no setlist do show.

“Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais esse significado: o de celebração desse nosso elo”, diz Juliette.

“Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo”, conclui.

Os ingressos para ver o primeiro show da turnê Caminho em São Paulo ainda estão disponíveis, mas apenas para o setor da pista. Os valores variam de R$ 70 a R$ 140 e podem ser adquiridos online ou diretamente na bilheteria do espaço.