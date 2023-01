Juliano Cazarré anuncia alta da filha após sete meses internada

Juliano Cazarré e sua esposa Letícia comemoraram neste domingo, 29, a saída da filha caçula do hospital. Em uma publicação no Instagram, o casal agradeceu pela vida de Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração e a fez passar por três cirurgias cardíacas.

A notícia foi divulgada com um vídeo da equipe médica transportando de ambulância a caçula “Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus”, anunciaram Juliano e Letícia.

“Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos sete meses, e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe”, agradeceu o casal.

Após quase seis meses em São Paulo, Maria Guilhermina foi transferida em dezembro para um hospital no Rio de Janeiro, onde a família vive. Na época, Juliano e Letícia publicaram uma carta aberta em seus perfis no Instagram, na qual também agradeciam à equipe médica que cuidou da filha na capital paulista e anunciavam que ela já estava em solo carioca.