Juliana Paes acha que Jacutinga dá aula de sororidade em ‘Renascer’

Juliana Paes tem memórias bastante vivas da primeira versão de “Renascer”, que foi ao ar em 1993. Ainda assim, após pouco mais de 30 anos da exibição original, a atriz de 44 anos partiu do zero para criar a amorosa Jacutinga, que foi defendida por Fernanda Montenegro na primeira versão. Juliana levou em consideração todas as atualizações que o texto adaptado por Bruno Luperi ganharia ao retratar uma nova época e um novo contexto social.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É uma Jacutinga diferente. Vivemos novos tempos e isso está refletido no texto. As falas da personagem foram atualizadas e mostram uma mulher em acordo com as lutas de hoje em dia. Não é tarefa fácil. É óbvio que fico com medo. Chego para gravar com aquela insegurança. Mas, ao mesmo tempo, me sinto lisonjeada por ter sido chamada. O que já foi feito com perfeição não dá para tentar copiar. Seria um desrespeito. Eu reinvento a Jacutinga agora e, desta forma, homenageio o que já foi feito”, explica.

Na atual novela das nove, Juliana participa das duas fases do folhetim. Dona da casa das damas, Jacutinga é uma mulher de grande força e sabedoria. Acolhedora, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa, papel de Duda Santos, quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. É ela quem promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio, de Humberto Carrão, e realiza o parto dos quatro filhos do casal. Jacutinga tem um carinho especial por Norberto, vivido por Matheus Nachtergaele, até o dia que vai embora para nunca mais voltar. “A Jacutinga que me foi encomendada é uma mulher dos dias hoje. Ela tem consciência e poder sobre seu corpo e seus direitos. Por isso, ela passa esses ensinamentos para outras mulheres. É uma mulher que acolhe”, defende.

Prestes a se despedir do folhetim, Juliana carrega uma série de memórias afetivas da trama original de Benedito Ruy Barbosa. A atriz, que tinha 14 anos quando a novela foi ao ar pela primeira vez, acompanhou a trama do início ao fim. “Marcou uma fase especial da minha vida. Foi um caso de amor. Não deixava de assistir a nada. Aquela novela me propôs reflexões muito especiais para uma menina de 14 anos. É uma saga de redenção”, aponta.

A nova versão de “Renascer” já faz parte de um novo sistema de trabalho entre Juliana e a Globo. Após pouco mais de duas décadas, a atriz optou por não renovar seu contrato com a emissora, passando a trabalhar por vínculos específicos para cada obra. Antes da atual novela das nove, ela chegou a gravar o melodrama “Pedaço de Mim”, original Netflix, que ainda não tem data de estreia prevista na plataforma de streaming. “Recebi esse convite (para ‘Renascer’) com muita surpresa. Quando li os capítulos, eu fiquei encantada por cada fala da Jacutinga. Queria poder ter a chance de falar cada linha daquele texto. É um trabalho de muita identificação com o público e, principalmente, entre as mulheres”, valoriza.

“Renascer” – De segunda a sábado, às 21h30.