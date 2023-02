Julian Sands: polícia paralisa buscas pelo ator desaparecido há mais de um mês

O Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino atualizou na quarta-feira, 22, as informações sobre o andamento das buscas pelo ator Julian Sands, desaparecido há mais de um mês enquanto caminhava nas montanhas de San Gabriel, na Califórnia, no dia 13 de janeiro.

Em comunicado enviado ao Deadline, um porta-voz das forças policiais afirmou que encontraram um sinal de um aparelho eletrônico na região, mas não foi possível localizar o artista. “No sábado, 18 de fevereiro de 2023, mais de 20 membros da delegacia de Fontana e a equipe de resgate de West Valley realizaram uma busca terrestre na área de Mt. Baldy. Eles se concentraram na área onde o dispositivo RECCO da Patrulha Rodoviária da Califórnia atingiu um possível dispositivo eletrônico em 25 de janeiro. Infelizmente, nada foi encontrado que levasse ao paradeiro do sr. Sands”.

A nota destaca que as buscas foram paralisadas devido às condições climáticas na região, mais precisamente por conta de uma tempestade de neve. “Espera-se que uma tempestade de neve atinja o local, o que tornaria a área perigosa para as equipes de busca. Devido à iminente tempestade que se aproxima, as buscas terrestres pelo sr. Sands serão adiadas por algum tempo. Nosso objetivo é paralisar a operação e, quando as condições permitirem, continuaremos a busca.”

Julian Sands tem 65 anos e ficou conhecido pela atuação em produções como Uma Janela para o Amor (1985), Warlock 1 e 2 (1989 e 1993), Despedida em Las Vegas (1995), além da participação nas séries Smallville e Dexter.