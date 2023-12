Cultura Julia Roberts fala pela 1ª vez sobre morte do ex Matthew Perry; relembre história do casal

Por Agência Estado 05 de dezembro de 2023, às 13h09 • Última atualização em 05 de dezembro de 2023, às 15h02 Link da matéria: https://liberal.com.br/cultura/julia-roberts-fala-pela-1a-vez-sobre-morte-do-ex-matthew-perry-relembre-historia-do-casal-2075015/