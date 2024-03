Júlia, papel de Mariah Viamonte, ganha espaço em ‘Elas por Elas’

Com sorte e talento, pequenas participações em novelas podem render um destaque bom para um intérprete. Mariah Viamonte está nessa situação. Com 10 anos de carreira, ela vem aparecendo cada vez mais em “Elas por Elas”, novela das 18h da Globo. No remake do clássico de Cassiano Gabus Mendes, ela dá vida à ambiciosa Julia, uma influenciadora que ajudou a aprendiz de vilã Cris, papel de Valentina Herszage, a divulgar fake news sobre casos de agressão no abrigo da engajada Ísis, vivida por Rayssa Bratillieri.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esta movimentação acabou resultando no incêndio criminoso que destruiu o local e que, até hoje, é assunto na trama. “Julia chegou de mansinho e tem se mostrado aos poucos durante o processo. É uma alegria imensa para qualquer ator! Ela é forte e, apesar de ser de uma classe social diferente da Cris, não se deixa intimidar por ameaças”, valoriza a atriz, que também pode ser vista nos cinemas, no filme “Nosso Lar 2: Os Mensageiros”, de Wagner de Assis, lançado no fim de janeiro.

A chance para entrar em “Elas por Elas” veio pela própria autora Thereza Falcão, que assina o texto do folhetim junto com Alessandro Marson. “A conheço há um tempo e sempre a admirei muito. Não só profissionalmente, mas principalmente pela forma generosa, honesta e engajada que ela se posiciona frente ao mercado artístico. Thereza já havia me assistido no teatro algumas vezes e me indicou para a produtora de elenco”, revela.

Sobre a obra original, exibida pela Globo em 1983, Mariah sabia pouco. Porém, tratou de pesquisar assim que confirmou sua participação na nova adaptação. “É muito bacana perceber como uma história que, supostamente, seria um remake, a partir de outros olhares, de outro tempo e de novas discussões, se atualiza, ganha frescor e potencial. Mas sem perder a sua essência fundamental”, enaltece.

Mariah tem 33 anos de idade, é niteroiense e também teve aparições em outros projetos de teledramaturgia. Na Globo, esteve em “Vai na Fé”, contracenando com Emilio Dantas e Caio Manhente. No SBT, gravou cenas em “Carinha de Anjo” e, na Record, marcou presença na sexta temporada de “Reis”. Mas seus trabalhos não foram apenas no Brasil: ela morou por dois anos em Portugal. “Atuar em outro país é sempre um desafio, por inúmeros fatores, como a língua, a cultura e o estilo artístico. Mas me surpreendi muito positivamente gravando lá. Eles são extremamente profissionais e generosos com os artistas. Foi uma fase de aprendizado incrível”, conta, entusiasmada.

Nome completo: Mariah Laundos Viamonte.

Nascimento: 12 de novembro de 1990, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: “É difícil escolher um trabalho só, mas tenho carinho imenso pela personagem Amada, do musical ‘Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu’, com direção do João Fonseca, e pela Iolanta, da opereta ‘Iolanta – A Princesa de Vidro’, com direção do Daniel Herz”.

Interpretação memorável: Fernanda Montenegro como Dora no filme “Central do Brasil”, dirigido por Walter Salles e lançado em 1998. “Foi, com certeza, uma virada de chave para mim”.

Momento marcante na carreira: “Quando fui a Portugal e me vi, ali, começando de novo, tendo de me reinventar naquela nova história”.

O que falta na televisão: Poesia.

O que sobra na televisão: “Acho que o maior desafio atual da comunicação é trazer produtos para o mercado com uma qualidade de profundidade e sensibilidade humana. Arte implica também em abrir percepções e, em tempos de dispersão constante, esse é um grande desafio”.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Montenegro, Marco Nanini, Andrea Beltrão, Marieta Severo e Matheus Nachtergaele.

Se não fosse atriz, seria: “Não sei”.

Ator: Marco Nanini.

Atriz: Fernanda Montenegro e Cacilda Becker.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: “Sou grande fã das vilãs, mas as antigas em preto e branco, à la Bette Davis, têm meu coração”.

Personagem mais difícil de compor: “A protagonista de ‘Iolanta – a Princesa de Vidro’. Pela complexidade do trabalho, que é uma opereta, e pela personagem densa e portadora de deficiência visual”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Não tenho uma específica, mas seria interessante assistir àquelas feitas na década de 1960”.

Que papel gostaria de representar: “Sempre tive uma queda pela Martha do texto ‘Quem tem Medo de Virginia Woolf’, do Edward Albee. Nesse momento, também estou apaixonada pela Bella Baxter, do filme ‘Pobres Criaturas’”.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Mania: “De escrever tudo no papel”.

Medo: “De perder as pessoas que amo”.

Projeto: “O que está a caminho”.

“Elas por Elas” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.