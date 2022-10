Judas Priest e Pantera anunciam show especial em São Paulo

As bandas Judas Priest e Pantera vão fazer um show intimista para os fãs no dia 15 de dezembro, na Vibra, em São Paulo. Dois dias depois, os conjuntos participarão da primeira edição brasileira do Knotfest, no Sambódromo do Anhembi

Será uma rara oportunidade aos amantes do rock e do metal para ver seus ídolos em um local menor.

Os britânicos do Judas Priest, considerado um dos precursores do heavy metal moderno e um dos grupos mais influentes na história do gênero, vão comemorar com os fãs brasileiros uma história de 50 anos, interrompida por causa da pandemia e retornando agora em grande estilo.

Uma das bandas de maior sucesso no metal dos anos 1990, o Pantera, reuniu Phil Anselmo e Rex Brown para uma turnê mundial em 2023 para celebrar os 20 anos da última apresentação da banda.

Serviço do show:

Data: 15 de dezembro de 2022

Local: Vibra

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo

Abertura da casa: 18h

Horário do show: 20h30

Classificação etária: 18 anos.

Setores e Preços:

Pista Premium: R$ 690,00 (inteira) | R$ 345,00 (meia-entrada legal)

Pista: R$ 390,00 (inteira) | R$ 195,00 (meia-entrada legal)

Camarote 1: R$ 650,00 (inteira) | R$ 325,00 (meia-entrada legal)

Camarote 2: R$ 550,00 (inteira) | R$ 275,00 (meia-entrada legal)

Mezanino 1: R$ 260,00 (inteira) | R$ 130,00 (meia-entrada legal)

Mezanino 2: R$ 240,00 (inteira) | R$ 120,00 (meia-entrada legal)

Mezanino 3: R$ 220,00 (inteira) | R$ 110,00 (meia-entrada legal)

Mezanino com vista parcial: R$ 180,00 (inteira)