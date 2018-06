Judas Priest e Alice in Chains voltam ao Brasil em novembro

Um festival que entrega uma programação com apresentações completas – e não “curtinhas”, com uma hora de duração, como de costume -, o Solid Rock anunciou, nesta quinta-feira, 21, as atrações da segunda edição do evento no Brasil.

Black Star Riders, Alice in Chains e Judas Priest sobem aos palcos, nessa ordem, montados em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski, no dia 8 de novembro) e em São Paulo (Allianz Parque, no dia 10 de novembro). Em Belo Horizonte, tocam apenas Black Star Riders e Judas Priest (no Expominas, dia 14 de novembro).

Os ingressos entram à venda (online) a partir de 0h01 de 26 de junho. Às 12h do mesmo 16 de junho, as bilheterias oficiais e os pontos de venda darão início às vendas também (veja mais aqui). Clientes de cartões com bandeira Elo têm 50% de desconto.

PEDREIRA – CURITIBA

Data: Quinta-feira, dia 08 de novembro de 2018

Horário: Quinta-feira, às 18h

Local: R. João Gava – 970 – Abranches, Curitiba – Paraná

Capacidade: 25.000 pessoas

Ingressos: De R$ 150 a R$ 600.

ALLIANZ PARQUE – SP

Data: Sábado, dia 10 de novembro de 2018

Horário: Sábado, às 18h

Local: Rua Turiaçu, 1840 – Perdizes, São Paulo (SP)

Capacidade: 36.140 pessoas

Ingressos: De R$ 160 a R$ 570

EXPOMINAS – BH

Data: Quarta-feira, dia 14 de novembro de 2018

Horário: Quarta-feira, às 18h

Local: Av. Amazonas, 6200 – Gameleira, Belo Horizonte – MG

Capacidade: 15.000 pessoas

Ingressos: De R$ 150 a R$ 600