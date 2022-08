Juca Pato: Fernando Morais, Laurentino Gomes e Eliane Brum estão entre finalistas

Eliane Brum, Fernando Morais, Laurentino Gomes, Marina Colasanti e Padre Júlio Lancellotti são os finalistas do Prêmio Intelectual do Ano – Troféu Juca Pato de 2022. Eles foram selecionados pela diretoria da União Brasileira de Escritores (UBE) entre os mais de 30 intelectuais brasileiros indicados pelo público.

Até o dia 17 de setembro a votação está aberta para os sócios da UBE-SP, que devem votar eletronicamente. O vencedor será revelado no dia 26 de setembro.

O Prêmio Juca Pato é dado a uma personalidade que tenha publicado um livro no ano anterior, de repercussão nacional, e que tenha “se destacado em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e o prestígio do País, na defesa dos valores democráticos e republicanos”.

Entre os vencedores do prêmio Juca Pato estão nomes como Lygia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, Antonio Candido, Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso. Mais recentemente, ganharam Laerte (2021), Ailton Krenak (2020), Ignácio de Loyola Brandão (2019) e Milton Hatoum (2018) – os dois últimos cronistas do Estadão.

Os finalistas do Prêmio Juca Pato 2022 e seus livros:

– A jornalista Eliane Brum lançou, em 2021, Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo – livro de denúncia em defesa da Amazônia.

– Fernando Morais publicou, no ano passado, o primeiro volume da biografia de Luiz Inácio Lula da Silva.

– Já Laurentino Gomes apresentou o segundo volume de sua trilogia Escravidão, em obra publicada pela Globo.

– Marina Colasanti, em Vozes de Batalha, que saiu pelo selo Tusquets, faz um retrato da sociedade carioca das décadas de 1920-1940 a partir da história do casal Henrique Lage e Gabriella Besanzoni.

– Padre Júlio Lancellotti, pedagogo e pároco brasileiro, lançou, pela Matrioska Editora, Tinha Uma Pedra no Meio do Caminho. A obra refaz sua trajetória de 36 anos ao lado de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo.