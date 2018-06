Juarez Godoy ganha medalha Princesa Tecelã

O fotógrafo e produtor cultural Juarez Godoy foi reconhecido pela Medalha Princesa Tecelã na última quinta-feira pela Câmara Municipal de Americana. O projeto é de autoria do parlamentar Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (MDB) e foi aprovado por unanimidade.

“Ele é merecedor desta medalha por conta não só do seu talento como fotógrafo, mas mais do que isso, como uma pessoa da arte que tem sido ligada recentemente a difusão do jazz”, elogiou Kim ao LIBERAL na tarde de quinta-feira. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Godoy tem conquistado destaque na cidade com o movimento Juca Jazz, que está em atividade desde fevereiro de 2016 com o propósito de abrir portas para músicos da cidade e região que optam em seguir carreira nesse gênero.

O projeto já ganhou vários formatos, além das edições mensais realizadas no John Gow Irish Pub, em Americana. Já ocorreu como Juca Jazz Festival em duas edições, trazendo a Americana as celebrações do Jazz Day, data instituída pela Unesco (Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas) em 2011, que celebra o Jazz em 30 de abril.