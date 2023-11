Cultura Jovem de 18 anos nega namoro com Marrone, de 57, após aparecer de mãos dadas com sertanejo

Wanessa de Fátima, a jovem de 18 anos que apareceu de mãos dadas com o sertanejo Marrone, de 57, negou ter envolvimento amoroso com o cantor. Ela alega ter conhecido o músico no dia em que o registro foi feito.

O momento aconteceu nos bastidores de um show de sua dupla sertaneja com Bruno, no Caldas Country Festival, em Caldas Novas, Goiás, no último sábado, 4, e foi fotografado pelo colunista Gabriel Perline, do IG, e pela agência Agnews.

“Não temos nada. O conheci no dia do evento, poucos minutos antes da foto que tiraram. Foi um mal entendido. Me deixem em paz, por favor. Parem de ficar dando seguimento à essa história”, disse Wanessa em declaração ao jornal Extra.

Em seu perfil no Instagram, a jovem, que é de Minas Gerais, chegou a postar fotos em Caldas Novas, mas não compartilhou imagens dela ao lado de Marrone. Mais recentemente, ela bloqueou comentários em suas publicações.

Marrone namorava até o primeiro semestre de 2023 com a assessora Anna Paula Farfalla. Ele também teve relações recentes com a influenciadora Tati Bernardes, a nutricionista Fernanda Di Lima e a empresária Fernanda Tetzner.

O Estadão procurou Marrone e Wanessa para saber mais sobre o caso, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.