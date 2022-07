Jout Jout encerra canal no YouTube após dois anos sem publicações

A jornalista Julia Tolezano, a Jout Jout, anunciou o encerramento de seu canal no YouTube após dois anos afastada da plataforma e das redes sociais. O comunicado foi feito em um vídeo publicado no seu perfil na rede, JoutJout Prazer, que tem quase dois milhões e meio de inscritos.

“Estamos de volta para falar que chegou o momento de encerrar esse belo ciclo iniciado lá em 2014, com muito frio na barriga e nenhuma ideia de onde chegaríamos. Agora sabemos que chegamos num lugar massa e por isso merecemos um encerramento massa”, disse a influenciadora no início do vídeo.

“O nosso trabalho teve um efeito no nosso país, Caião, você sabia disso?”, continuou a youtuber perguntando ao assistente. Caio Franco é ex-namorado de Jout Jout e continuou a produzir os vídeos do canal após o casal terminar, em 2016.

Na publicação, a youtuber conta o que fez durante o período afastada, como passou o auge da pandemia de covid-19 e explica o motivo do encerramento da conta.

“A minha vontade de falar com muita gente foi dando espaço a uma vontade de falar com pessoas que eu consigo ver”, afirma Jout Jout. “Na verdade, eu nem sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Eu tenho feito as minhas coisas, mas a minha intenção no momento não é voltar com o canal, ainda mais sem o Caião, porque a gente não mora mais próximo, e ele é importante para esse canal.”

Jout Jout permanecerá publicando em seu podcast, Jout Jout de Saia, e participando do programa Saia Justa, do GNT.