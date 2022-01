Jota Quest e Dilsinho têm shows cancelados por causa da covid-19

Diversos shows estão sendo cancelados neste início de 2022 por causa do aumento de casos de covid-19 no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, o governo planeja retomar restrições a grandes eventos com aglomeração após avanço da Ômicron. E, no Rio de Janeiro, não é diferente. Por isso, dois shows que seriam realizados nesta semana, em Angra dos Reis, no litoral sul do Estado, em comemoração ao aniversário da cidade, tiveram de ser cancelados.

O cantor Dilsinho faria apresentação na quinta-feira, 13, e a banda Jota Quest na sexta, 14. A prefeitura do município ainda não falou sobre datas futuras. “Houve, no início deste mês, importante aumento da procura pelas Tendas de Pré-Atendimento Covid-19. Uma proporção crescente de casos positivados de covid e alguns diagnósticos da variante Ômicrom foram registrados”, diz comunicado oficial.

O documento ainda aponta que esta é uma realidade em todas as cidades do Rio, do Brasil e de todo o mundo. “Considerando que, mesmo com o esquema vacinal completo, é possível a transmissão do vírus e a manifestação da doença, a Secretaria de Saúde sugeriu a suspensão dos shows na cidade”, afirma a nota da prefeitura.