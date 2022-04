Jota Quest anuncia turnê especial em comemoração dos 25 anos de carreira

A banda de pop rock Jota Quest anunciou nesta segunda-feira, 11, uma nova turnê nacional chamada “Jota 25 – De Volta ao Novo”, em celebração dos 25 anos de carreira. As apresentações começam a partir do dia 2 de julho, com um show no Espaço das Américas, em São Paulo. A turnê se estende até o dia 3 de dezembro e o grupo vai passar também nas cidades de Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Vitória e Belém. “São 25 anos de muita história, infinitos encontros, shows e conexões. 25 anos de Jota e de vocês, nossos fãs, que vivem tudo isso ao nosso lado”, escreveu a banda no Instagram.