Cultura José Mayer recebe alta do hospital após ter recaída da doença autoimune

O ex-global, José Mayer, 73 anos, utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde. Internado no dia 17 de março, ele falou que teve alta no fim de março e que já está recuperado. Sobre os rumores de que tenha tido um surto psicótico, ele nega.

O ator começa a sequência de vídeos agradecendo o carinho que recebeu. Mayer teve uma recaída da doença autoimune, granulomatose com poliangiite, em meados de fevereiro e, por isso, precisou ser internado novamente. “Voltei a ser internado em 17 de março para que, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em fevereiro”, acrescentou.

“Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico como foi veiculado”, disse. “Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, ao carinho do público e à imprensa que, ciente da sua responsabilidade, se prontificou a noticiar as informações oficiais divulgadas por minha assessoria. A mídia nefasta e perniciosa nem merece resposta”, finalizou.