José Loreto fala sobre comentário que ‘desconcertou’ Rafa Kalimann

Em entrevista para O Globo, José Loreto falou sobre o comentário que disse para Rafa Kalimann no Domingão do Huck. Na ocasião, o ator e a influencer que namoraram por cerca de seis meses e terminaram em janeiro, participavam do quadro Dança dos Famosos – ele como jurado e ela como participante.

“Não me arrependo de nada, porque tudo que faço tem consequências, às vezes maiores ou menores do que quero. Foi do jeito que tinha que ser, minha espontaneidade sempre foi meu carro-chefe para abrir portas na vida. A relação que temos hoje em dia é cada um vivendo sua vida, e somos gratos pelo que tivemos”, disse na entrevista.

A respeito das polêmicas que surgiram na época que se separou da atriz Débora Nascimento, com quem ficou de 2016 a 2019, e tem uma filha juntos, Bella, o famoso disse que viveu um “período muito turbulento”.

“Fui cancelado por marcas e pessoas, porque era tanta fofoca, e a fofoca vira uma verdade. Vivi um período muito turbulento porque eu estava com minha filha, na ruptura de uma relação de sete anos, algo que deveria ter sido entre nós. Minha vida foi exposta, e até hoje só eu sei o que é verdade e o que não é. Parece que vesti várias culpas que não eram minhas. Prefiro nem futucar mais isso, porque é uma ferida cicatrizada”, comentou.

Ele também disse que no início não acreditava que ajuda psicológica fosse necessário para superar o momento.

“Eu achava que terapia era coisa para doido, mas fui fazer depois da separação e vi o quão importante era para a gente se conhecer e não repetir as mesmas atitudes. Busquei ajuda nos amigos, mas mesmo assim, foi um processo solitário. Quis ficar na minha para entender o que estava acontecendo”, contou.

No ar em Vai na Fé, atual novela das 19h da Globo, Loreto disse que a relação com a ex é de “paz e consciência”.

“Temos o nosso maior bem em comum, que é a Bella, e por mais que no final do nosso casamento tenha havido mágoas e polêmica, tenho certeza de que viveríamos tudo novamente, porque deu um fruto incrível. O que aconteceu me machucou, mas eu amadureci”, revelou.

Para ele, seu melhor papel, além das telas, é o de pai.

“A forma que eu mais sei lidar com a vida é sendo pai. Eu e Débora temos uma divisão equilibrada, Bella é sustentada pelos dois, dividimos o mesmo tempo, a mesma atenção e as decisões sobre ela. Moramos perto, e Bella tem raízes, consegue ter uma rotina que eu e a mãe dela não temos. Ela é uma criança madura, inteligente e sensível”, falou.