José Loreto estreia na função de jurado do ‘The Masked Singer Brasil’

A dramaturgia é a área dominante da carreira de José Loreto. O ator, no entanto, também é um sujeito inquieto por oportunidades que levem a projetos diferentes e inéditos. Mesmo com toda a agenda dominada por gravações de séries e novelas, ele arranjou uma brecha para integrar a bancada de jurados do “The Masked Singer Brasil”, que vai ao ar nas tardes de domingo da Globo. “Parecia que estava escrito. Se eu tivesse de escolher um programa para participar, seria esse. Quando o convite chegou eu pensei: ‘olha como as coisas vem tudo na hora certa, tantos os tropeços, quanto as boas colheitas’. Estava gravando série e vi que dava para encaixar”, explica Loreto, que está escalado para “No Rancho Fundo”, próxima novela das seis.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O programa “The Masked Singer Brasil” apresenta celebridades cantando enquanto usam fantasias da cabeça aos pés, ocultando suas identidades. A atual quarta temporada é primeira edição do programa que Loreto participa e chegou ao time de jurados ao lado de Paulo Vieira. Eles estão ao lado das veteranas Taís Araújo e Sabrina Sato. “É um programa muito solto e isso é o que me encanta nesse programa”, valoriza.

O programa, que é gravado em São Paulo, está nos estúdios desde janeiro. Enquanto tenta desvendar os mascarados, Loreto confessa que também trabalha para confundir os colegas jurados e o público de casa. “Quero estar muito solto; quero ser um pouco sem filtro. Chego lá no programa e mudo tudo. Se vem na minha cabeça o nome de alguém de A a Z, de 8 a 80, nome de criança a idoso, eu quero filtrar e jogar, quero deixar a dúvida, quero confundir a galera e se acertar vai ser por acaso”, aponta.

Apesar de ser recém-chegado na função, Loreto já era um antigo espectador do “Masked Singer”. Ele, inclusive, lembra bastante das apresentações do atleta paralímpico Fernando Fernandes, que participou da terceira temporada do talent-show comandado por Ivete Sangalo. “Fiquei muito impressionado com todas as performances”, elogia o ator, que também tem se encantado com a grandiosa estrutura do programa. “É tudo encantador. Cenário novo, personagens novos… Vejo bons filmes de animação com a minha filha e me remete isso”, completa.

“The Masked Singer Brasil” – Domingo, às 15h50.