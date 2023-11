Jornalista da TV Canção Nova morre aos 38 anos após insuficiência respiratória

A jornalista Elaine Santos, apresentadora do telejornal Canção Nova Notícias, morreu na manha desta terça-feira, 21, aos 38 anos. Ela estava grávida de 23 semanas e o bebê também não resistiu.

A informação foi confirmada pela TV Canção Nova, emissora associada à comunidade católica brasileira de mesmo nome. Elaine trabalhava há 15 anos na instituição, onde começou como estagiária.

A jornalista foi internada na manhã da última segunda-feira, 20, com insuficiência respiratória, e teve piora no quadro. Ela deixa o marido, Fernando Carvalho, e um filho de um ano e oito meses, Léo.

Em nota, a Nova Canção lamentou a morte da apresentadora: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da jornalista e apresentadora, Elaine Santos, que há 15 anos exercia a profissão na Canção Nova e um desejo imenso de trabalhar a serviço da vida e da esperança”.

“Elaine Santos iniciou suas atividades no jornalismo Canção Nova, em 2008, como estagiária e sua simpatia e seu sorriso (hábito primordial do carisma Canção Nova) contagiaram a todos e, em pouco tempo, se tornou uma profissional de respeito e responsabilidades no desejo de salvar almas. Hoje, ela e seu pequeno Rafael fizeram sua páscoa, neste dia em que completava oito anos de matrimônio”, diz o comunicado.