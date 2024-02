Jornalista baleada durante o carnaval recebe alta e publica vídeo de agradecimento

A jornalista baleada durante o carnaval, Nathalia Santos, recebeu alta nesta terça-feira, 20. A informação foi revelada pelo Instagram da ex-repórter da Rede Globo, que publicou um vídeo agradecendo pelo carinho dos seguidores.

Nathalia foi baleada em uma tentativa de assalto após sair da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada da segunda-feira de carnaval, dia 12.

“Oi, gente. Passando aqui para dizer que eu estou de alta para agradecer … Agradecer a todas as mensagens, todas as orações e a todo mundo que doou sangue”, iniciou ela.

Em seguida, Nathalia explicou que está voltando para casa para continuar com o tratamento de fisioterapia. “Estou indo para casa para me recuperar melhor. Foi uma semana cheia de altos e baixos, uma semana bastante difícil, mas agora é focar na recuperação e na minha reabilitação”.

“Muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas orações. Continuem mandando energias positivas, bons pensamentos e orações”, finalizou.

Tentativa de assalto

A tentativa de assalto ocorreu enquanto ela saía do sambódromo da cidade do Rio de Janeiro com o marido, quando o táxi em que estava foi alvejado com dois tiros, tendo um deles acertado o quadril da jornalista.

“Eu estou muito grata de estar viva, foi um susto. Eu não esperava o que aconteceu. A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: É tiro”, disse ela em entrevista ao programa Encontro, da Rede Globo.

Nathalia passou também por uma transfusão de sangue, e contou que ainda não consegue realizar os movimentos nos pés, mas que está tudo “dentro do esperado”. “Estou muito feliz de estar viva”, completou.

“Jornalista, palestrante, cega, mamãe do Davi e da Amora”, é assim que se autointitula Nathalia nas redes. Ela, que trabalhou como jornalista da Globo e comentarista do programa Esquenta!, foi também assistente de direção da novela Todas As Flores, da Globoplay.

Sobre a experiência, Nathalia contou ao jornal Extra: “Espero ser uma precursora feliz nessa área e que outras produções queiram fazer igual. Quero abrir o caminho. Nossa intenção é ficar, participar, contribuir. Somos competentes. Dezenas estão sem desempenhar suas funções apenas por preconceito. E minha estada ali já agregou outras pessoas com deficiência na equipe. Ser ponte para essa galera ter oportunidade e não ser a única referência também é muito importante”.

Hoje, Nathalia trabalha como colunista do portal Terra e sempre compartilha nas redes suas experiências com a maternidade, além de falar sobre inclusão e oferecer dicas aos seguidores.