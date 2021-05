‘Jornada de Abraão’ tem sido extremamente estratégica

A sintonia entre Adriana Garambone e Zé Carlos Machado é nítida e os dois se mostram sempre muito seguros em suas atuações - Foto: Divulgação

Há tempos, a Record não via sua audiência na teledramaturgia em fase tão boa. Com “Gênesis”, a emissora tem marcado médias sempre entre 12 e 13 pontos, com participação algumas vezes em torno de 20%, o que significa um quinto dos aparelhos de televisão ligados sintonizados no canal.

Uma prova de que as fases mais longas, com menos cara de série e mais de novela, conseguiram mesmo fidelizar público no horário. E, nesse sentido, “Jornada de Abraão”, atualmente no ar, tem sido extremamente estratégica. Afinal, a quinta parte da trama começou a ir ao ar em 29 de março, pouco mais de dois meses depois da própria estreia de “Gênesis”, e a previsão é de que permaneça até o início de julho.

De maneira geral, “Jornada de Abraão” é, até agora, a fase com elenco mais numeroso. O que já era mesmo de se esperar, em função do longo tempo que ficará em exibição. A produção de arte, que já vinha sendo bem cuidada, ganhou mais destaque. Os efeitos especiais, no entanto, não têm a mesma qualidade de outros folhetins do gênero bíblico que já foram produzidos pela Record. Mas, verdade seja dita, não chegam a causar constrangimento em quem assiste.

Apesar de ter como base a “Bíblia”, “Gênesis” não chega a ter um texto voltado para a pregação. É claro que passagens bíblicas são citadas, mas mesmo os números musicais parecem estar menos inseridos atualmente. A própria linguagem adotada é completamente diferente da utilizada no livro. Não significa que o público vai se deparar com gírias ao assistir a um capítulo, por exemplo. Mas o vocabulário simples e sem grandes formalidades facilita o entendimento, principalmente de quem não tem tanta familiaridade com as histórias contadas na “Bíblia”.

Desde o período de pré-produção do folhetim, sabia-se da importância que a fase “Jornada de Abraão” teria para a história. E nem tinha como ser diferente, devido à força que o personagem tem no livro sagrado. E já dá para dizer que foi um grande acerto escalar não só Zé Carlos Machado para o papel, como também Adriana Garambone, que interpreta a fiel companheira dele, Sara.

A sintonia entre a dupla é nítida e os dois se mostram sempre muito seguros em suas atuações. O elenco, aliás, tem diversas surpresas. Igor Rickli, por exemplo, aproveita bem sua própria formação teatral e experiência em musicais para dar a Lúcifer, seu personagem, todos os exageros que algumas sequências permitem.

Além de Sara e Abraão, outro casal se destacou nas últimas semanas: Adália e Massá, vividos por Carla Marins e Marcos Winter. Os conflitos amorosos da dupla foram bem explorados e ambos souberam dosar os momentos de drama e de romance de seus personagens. Em vários capítulos, roubaram a cena e se tornaram duas das principais surpresas desta fase. Principalmente ela, que há muito tempo não tinha uma oportunidade na tevê que lhe abrisse tanto espaço para mostrar por que, na década de 1990, se mostrava um dos nomes mais promissores entre as jovens atrizes.