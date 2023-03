Jorge Lafond é homenageado pelo Google no dia em que completaria 71 anos

Jorge Lafond faria 71 anos nesta quarta-feira, 29. Em homenagem ao seu legado, o ator ganhou uma versão do doodle do Google.

O intérprete de Vera Verão morreu em 2003, aos 50 anos, em decorrência de problemas cardíacos. No entanto, seu personagem em A Praça é Nossa segue eternizado na comédia e, nesta quarta-feira, também no site de buscas.

Jorge Lafond foi homenageado pelo Google – Foto: Reprodução / Google

Lafond fez sucesso na década de 1990 e, além do humorístico do SBT, ele atuou em programas como Viva o Gordo e Os Trapalhões e até a novela Sassaricando.

Relembre a trajetória de Jorge Lafond

Jorge nasceu em 29 de março de 1952, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ele trabalhou como dançarino por mais de 10 anos e, após se formar em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), ingressou o corpo de balé do Fantástico, da TV Globo, em 1974.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foi então que Lafond passou a atuar em mais programas da emissora, como Viva o Gordo, em 1981, e a novela Sassaricando, em 1987. Dois anos depois, ele deu vida a Madame Satã em Kananga do Japão, na TV Manchete, e ingressou para o elenco de Os Trapalhões como Soldado Divino.

A estreia em A Praça é Nossa aconteceu em 1992 e icônico bordão de Vera Verão, “Epa, bicha não”, se tornou um marco para comunidade LGBT+. Ele ficou na atração até o ano de 2002.