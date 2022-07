Cultura Jordan Peele fala sobre a filmagem do arrepiante ‘Não! Não Olhe!’

Não! Não Olhe!, o terceiro filme do roteirista-diretor Jordan Peele, está quase chegando – estreia dia 25 de agosto nos cinemas. Depois da estreia singular com Corra!, sobre a posse de corpos negros e a falácia da América pós-racial, e sua continuação, Nós, um conto monstruoso com sósias e espelhos sociais, o aguardado Não! Não Olhe! traz um novo conjunto de horrores e metáforas inquietantes.

Em um novo vídeo da Universal Pictures, o diretor afirmou que o longa é a mais importante história que ele já tentou contar em um filme. “Da perspectiva de cinematografia, este projeto é de longe o mais ambicioso que tive. E ter rodado em IMAX, torna tudo mais especial”, contou.

Daniel Kaluuya e Keke Palmer atuam como um irmão e uma irmã em um negócio familiar de disputas de cavalos para produções cinematográficas. Seu rancho na Califórnia é visitado por uma força estranha e violenta das nuvens que eles se esforçam para capturar em filme.