Jonas Brothers anunciam a primeira música do novo álbum

Nick, Joe e Kevin, os Jonas Brothers, estão cheios de novidades para este ano, como anunciado no fim de janeiro. Na noite desta quinta-feira, 9, os irmãos divulgaram o lançamento de uma das músicas do novo álbum. O trio divulgou a capa da primeira canção, titulada de Wings. Conforme o anúncio, a faixa chega às plataformas de áudio no dia 24 de fevereiro. O pré-save já está disponível no site dos Jonas Brothers.

Wings fará parte de The Album, um trabalho inédito da banda, que tem lançamento marcado para o dia 5 de maio. O álbum chega junto com uma turnê especial, ainda sem datas divulgadas.

Calçada da Fama

Recentemente, os Jonas Brothers ganharam uma homenagem na famosa Calçada da Fama, em Hollywood (Los Angeles, EUA). “Tão orgulhosos de fazermos parte oficial da Calçada da Fama! Obrigado a cada pessoa que apareceu e assistiram à transmissão ao vivo para comemorar conosco”, escreveu o grupo.