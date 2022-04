Jojo Todynho será repórter em novo reality de Mion: ‘Vou ensinar como se ganha’

Na última sexta-feira, 15, o Multishow revelou uma novidade sobre o reality show Túnel do Amor, que será comandado por Marcos Mion. Depois de um ano e meio, Jojo Todynho e o apresentador do Caldeirão se reencontram, mas agora são parceiros de trabalho.

Em 2020, a cantora foi a vencedora de A Fazenda 12 e, na época, era apresentado por Mion. Agora, ela entra para o time do Multishow e vai comandar as redes sociais, mostrando os bastidores e levando conteúdos exclusivos para os seguidores.

Em vídeo publicado nas redes sociais do canal, Marcos Mion explicou como vai funcionar a dinâmica do programa. “Enquanto eu comando a casa e os participantes, a Jojo vai para as redes sociais do Multishow pra potencializar tudo, pra fofocar com vocês”, explicou o apresentador.

“Eu sou a psicóloga: Jojo ‘Terapeita’. Não vou dar mole para os boys e para as minas, eu vou fiscalizar, analisar os pontos e dar aquela diquinha pra eles, que pode ser uma peça-chave, um diferencial para eles se darem bem no programa e se destacarem”, respondeu a cantora.

Aos risos, Jojo falou que vai ensinar como “se ganha o programa e ainda fazer algumas amizades”. “É uma honra enorme ter você aqui. Estou feliz demais de ter você comigo aqui. Que bom que deu certo”, finalizou o apresentador.

O Túnel do Amor é um reality com dez duplas de amigos, separadas em duas casas e eles têm a missão de ajudar um ao outro a encontrar o par perfeito. Nessa jornada tudo pode acontecer: novas amizades, ciúmes, fofocas e, claro, muita azaração. Programa estreia no próximo dia 27 de abril, às 22h30, no Multishow e GloboPlay.