Jojo Todynho rebate advogado após ter criticado palestra sobre Direitos Humanos: não gostei

Jojo Todynho foi alvo de novas críticas nas redes sociais. Tudo começou ontem (5), quando a vencedora de A Fazenda compartilhou nos Web Stories sua experiência em uma palestra sobre Direitos Humanos na faculdade.

“Olá, pessoal, tenho algo maravilhoso para compartilhar com vocês. A palestra sobre Direitos Humanos, simplesmente amei”, começou ela. Em seguida, Jojo compartilhou outro vídeo dizendo: “Vou ser sincera com vocês, numa boa. Eu cheguei atrasada. Teria sido melhor não ter ido”.

Momentos após o desabafo da influenciadora, o advogado palestrante, Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ, se pronunciou sobre as críticas da artista.

“Ontem realizamos uma palestra sobre Direitos Humanos em uma faculdade de Direito em Jacarepaguá. Fiquei sabendo que uma famosa, conhecida por seu apoio ao presidente Bolsonaro, estava na plateia e já postou 3 stories criticando a palestra, dizendo que até ficou com dor de cabeça por nos assistir. O fato de alguém se incomodar tanto ao aprender sobre o que são os Direitos Humanos em um curso de Direito mostra o quão prejudicial é esse fenômeno chamado bolsonarismo”, escreveu o advogado no X (antigo Twitter).

Mondego não foi o único a criticar a postura de Jojo Todynho. Outros usuários da rede social também reclamaram da falta de postura da influenciadora. “A moça que tá no 1º período da faculdade e já se acha com propriedade pra debochar de uma cadeira tão importante na grade como Direitos Humanos”, disse uma usuária.

“Jojo Todynho só serve para fazer meme mesmo”, ironizou outra usuária da rede social.

Na manhã deste sábado (6), no entanto, a artista decidiu rebater alguns dos comentários que leu nas redes sociais. “Está reverberando por aí que eu não gostei da palestra de Direitos Humanos. Eu não gostei da palestra, não quer dizer que eu não goste dos direitos humanos”, iniciou ela na nova série de stories.

Continuou: “Não gostei da palestra desse cidadão, por quê? Porque ele, em vez de ser imparcial, levou para a narrativa do achismo dele. E com o achismo dele, o mesmo veio para as redes sociais dizer que eu era bolsonarista. Por quê? Você já viu algum dia eu me posicionar sobre política? Nem você, nem ninguém. Então fica no achismo de vocês”

Por fim, ela citou os motivos pelos quais não ter gostou da palestra, e afirmou que em nenhum momento da sua vida se posicionou sobre política. “A todo momento vocês querem fazer as pessoas engolirem o que é conveniente para vocês”, disparou. “Qual tipo de advogada eu irei me tornar? Eu não sei. Mas melhor que você, com certeza”.