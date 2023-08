Jojo Todynho mostra como ficou sua barriga após cirurgia bariátrica

Jojo Todynho exibiu o resultado da cirurgia bariátrica a qual foi submetida no início deste mês. Nesta terça-feira, 22, a cantora posou para os seus seguidores nos stories do Instagram e contou que não irá precisar passar por uma cirurgia reparadora.

“Vou mostrar para vocês a minha barriga. Não vou precisar fazer cirurgia reparadora nenhuma. Com a academia perco tudo isso. Não falei que eu ia trincar o abdômen? Olha as minhas cicatrizes todas fechadinhas. Estou durinha, bebê. Não preciso fazer nada”, destacou a artista.

Jojo declarou ainda que pretende diminuir a quantidade de silicone que possui nos seios. “Agora é só trocar o meu silicone. Pretendo botar 580 ml ou 650 ml. O médico vai decidir. Hoje tenho um litro e cinquenta”, disse.

Críticas após cirurgia

Nas redes sociais, Jojo tem rebatido as críticas que recebe dos seguidores. A cantora falou nos stories que está seguindo à risca as orientações médicas no pós-operatório, e que não quer que as pessoas continuem cobrando por um comportamento que ela não terá.

“O meu médico me falou que a bariátrica é para eu me sentir bem. Se eu sentir qualquer incômodo, não é normal. Ele disse que era para eu ter uma vida normal. Daqui a 40 dias eu volto a treinar, volto para a minha vida normal e está tudo certo. Não venham me encher o saco”, disse.

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, 20, a cantora revelou que as pessoas comentavam que ela estava com medo de ser “cancelada”. “Teve pessoas dizendo que eu estava com medo de ser cancelada. Cancelada por estar buscando saúde? Cancelada por estar buscando uma vida melhor? Eu quero ser mãe. Eu quero ter qualidade de vida para passar para meus filhos”, destacou.

Jojo entrou para a sala cirúrgica com 140 quilos. Para poder realizar a operação ela precisou perder 20 quilos. A artista já perdeu 10 quilos após a cirurgia.