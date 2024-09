Jojo Todynho diz que vai retirar música pró-LGBTQI+ do ar - O Liberal

A cantora Jojo Todynho anunciou que pretende retirar uma música que fez em apoio ao movimento LGBTQI+, Arrasou, Viado, de diversas plataformas digitais. A explicação foi feita em stories de seu perfil no Instagram no fim da noite de sábado, 14.

“Quando lançou Que Tiro Foi Esse? foi uma explosão mundial. Sem palavras. Eu fui abraçada por todos, todos. Sem exceção de pessoas, todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: poxa, vamos fazer uma música em agradecimento também ao movimento LGBTQIAP+ – não sei pronunciar. E eu, na hora: vambora!. Aí lançamos Arrasou, Viado“, afirmou.

“Eu, com a bandeira do movimento na mão, pedi respeito. Porque todos nós merecemos respeito, seja em qualquer classe social, qualquer escolha que a gente faz da vida, o que somos, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas respeitar é um dever de todos”, continuou.

Na sequência, Jojo Todynho destacou sua intenção em tirar a disponibilidade da canção para os fãs: “É por isso que segunda-feira eu vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado. Tirar das plataformas digitais, também. Porque em momento algum eu quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, de ninguém, nunca. Se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que estou hoje”.

“Eu cobro respeito, mas não tenho respeito pela opinião dos outros, pelo posicionamento dos outros. Ninguém tem que pensar igual a mim. A vida não funciona assim. Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu”, encerrou a cantora.

Jojo Todynho afirma ter sido alvo de críticas por parte de seus seguidores após ter participado de um evento no qual posou para fotos ao lado de nomes filiados ao PL (Partido Liberal) do Rio de Janeiro, como Alexandre Ramagem e Michelle Bolsonaro.