Cultura Jojo Todynho diz que tentou engravidar durante casamento e rebate acusações do ex

Após acusações de que teria traído o ex-marido e de que se apresentou na Parada LGBT contra sua vontade, Jojo Todynho foi a público rebater o ex-marido, o militar Lucas Souza, e revelou que tentou engravidar durante o casamento.

Em uma live realizada na noite desta quinta-feira, 9, a cantora disse que no espermograma, exame para avaliar a fertilidade do homem, constava que o jovem não estava produzindo espermatozoides.

“O médico olhou e falou: ‘Olha, tem duas situações: ou ele é estéril, ou pode ser por causa do ciclo, que ele estava fazendo com anabolizante. Para de produzir espermatozoide’. Eu falei: ‘Meu Deus, cara. O saco é murcho, o leite é podre’. Fiquei arrasada”, disse Jojo.

A live feita pela artista foi realizada para rebater uma sequência de acusações feitas por Lucas Souza nos últimos dias. O militar alegou que Jojo trocava mensagens com o ex-segurança do ex-vereador Gabriel Monteiro e que o casal terminou a relação, mas ele voltou porque “estava muito apegado a ela”.

Souza também afirmou que a cantora se mostrava uma pessoa diferente para os seguidores e que era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro sem conhecimento do público. De acordo com ele, Jojo teria feito uma apresentação na Parada LGBT “só para não perder contrato”.

O jovem de 21 anos também acusou Jojo de agressão e disse que a artista o diminuía pela sua aparência e que tinha “surtos de raiva”.

Em sua live, a cantora negou as acusações e disse que o ex-marido a xingou após ela ter ido a um estádio de futebol para ver um jogo com uma amiga. Ela afirma que ele é ciumento e já “partiu para cima” de um garçom durante uma viagem, depois de acusá-lo de dar em cima de Jojo.

Já nesta sexta-feira, 10, Jojo utilizou os stories para falar do assunto mais uma vez. “É a última vez que eu venho aqui falar. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque eu tenho paz e eu tenho provas”, disse, mostrando o celular.

“Poderia colocar muita coisa aqui? Poderia. Mas sabe por que eu não vou? Porque eu tenho advogada para resolver isso. Quer se aparecer, quer ir para reality. Eu vou me estressar para quê?”, completou.

A cantora afirmou que está “chocada” com a “descaração da mentira”, mas que está bem. “Gente, vocês querem acreditar ou desacreditar, isso é problema de vocês. Eu tenho nada com isso”, completou.

Ela ainda se dirigiu diretamente a Lucas Souza: “Eu não queria estar na sua pele, porque o preço que você vai pagar pelas suas mentiras é absurdo. Isso não é ameaça, o que você planta, você colhe”.

Jojo e Souza começaram a namorar em agosto de 2021 e oficializaram a união em janeiro do ano seguinte. O casamento terminou em outubro de 2022, dez meses após a cerimônia.