Johnny Depp foi encontrado desacordado em quarto de hotel, diz jornal da Hungria

Foi revelado o motivo de a banda de Johnny Depp, Hollywood Vampires, cancelar o show que faria em Budapeste, na Hungria, na última terça-feira, 18. Segundo o site The Daily News Hungary, o ator foi encontrado inconsciente no quarto de hotel em que estava. Ele é guitarrista do grupo.

De acordo com o portal, os médicos foram chamados até o local para examinar o artista. O astro foi visto bebendo horas antes do incidente. A causa do mal-estar não foi divulgada. “Aqui está Johnny Depp bebendo uma hora antes de cancelar seu show devido a circunstâncias imprevistas. Ele provavelmente desmaiou novamente”, escreveu uma internauta no Twitter.

Here’s Johnny Depp drinking an hour before cancelling his concert due to “unforeseen circumstances”. He likely passed out again pic.twitter.com/tp9QQ4odRB — chateau bunny (@cocainecross) July 18, 2023

Na última quinta-feira, 20, a banda Hollywood Vampires soltou um comunicado no site oficial do grupo para justificar o cancelamento de outra apresentação que aconteceria na Eslováquia. Segundo a nota, o show foi anulado devido às más condições do palco e do local.

A banda ainda reitera que o cancelamento no país não tem relação com o que aconteceu na Hungria e que todos os integrantes do grupo estão “seguros e saudáveis”. Johnny Depp participou das apresentações seguintes que aconteceram na Alemanha e na Polônia.