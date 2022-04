Jogo de cartas ‘Exploding Kittens’ ganha série animada na Netflix

A Netflix está produzindo uma nova série animada baseada no famoso jogo de cartas Exploding Kittens. A produção será voltada para adultos e vai tratar sobre um conflito entre o céu e o inferno. A novidade foi compartilhada pelo cartunista Matthew Inman, que será produtor executivo do seriado ao lado do showrunner Shane Kosakowski e outros nomes como Mike Judge e Greg Daniels.

No elenco de vozes para a animação estão Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch e Sasheer Zamata. O lançamento está previsto para o ano de 2023.

Além disso, a plataforma de streaming está produzindo um jogo de celular da mesma franquia. O game será lançado em maio deste ano e contará com as opções single e multiplayer. Nele, os jogadores poderão comprar cartas com o objetivo de evitar o “gatinho explosivo”.

No futuro, as cartas e a mecânica serão alteradas para a temática da série, permitindo que as pessoas joguem com seus personagens favoritos. A Netflix já possui outros games em seu serviço, como Stranger Things: 1984, Shooting Hoops e Card Blast.