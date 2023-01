Jogo da Discórdia rende choro, desabafos e estratégias no ‘BBB 23’

A noite desta segunda-feira, 23, foi marcada pelo Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Como de costume, a dinâmica provocou um clima de tensão na casa, que rendeu durante toda a madrugada.

Na ocasião, os participantes escolheram com quem gostariam de chegar juntos na final do programa. Além disso, todos tiveram que entregar o título de “bomba” para dois colegas de confinamento. Key Alves e Sarah foram as recordistas da plaquinha de pódio (cada uma levou duas) e, por isso, foram beneficiadas com 300 estalecas. Já Gabriel, levou a pior, com 10 “bombas”.

Veja como a dinâmica interferiu no clima da casa durante a madrugada:

Bruna Griphao irritada com comentários sobre seu relacionamento com Gabriel

Com o alerta ao vivo do apresentador Tadeu Schmidt sobre o relacionamento abusivo entre Bruna Griphao e Gabriel, alguns participantes pautaram o assunto durante a lavação de roupa suja. O fato, então, irritou a atriz. “Sabe por que eu não gostei? Porque eu sinto que falar mal do Gabriel fala mais alto do que pensar em mim nessa situação. Não é legal eu estar aqui toda hora sendo lembrada dessa situação”, desabafou Bruna em conversa com alguns aliados.

Bruna e Gabriel terminaram o relacionamento logo após o alerta de Tadeu. Contudo, o Jogo da Discórdia foi motivo para mais uma conversa entre eles, sobre o futuro da relação dentro de fora do reality show.

O modelo se desculpou com a atriz, descartou o desejo de reatar o relacionamento e declarou mudança. “A única coisa que eu quero é quando a gente sair lá fora ter uma relação saudável, trocar ‘direct’. Não estou falando de relacionamento, não, me entenda. Quero ser seu amigo agora. Não quero ter uma segunda chance com você, acho que não mereço. Você é uma mina muito da hora. Queria que a gente pudesse ter uma relação tranquila, entre amigos”, disse.

Bruna o apoiou. “Odeio te ver mal. Não consigo ser essa amiga agora. Não te enxergo dessa forma, monstro, não mesmo”, pontuou a atriz.

Paula chora e declara torcida a Fred Nicácio

Após ter protagonizado uma discussão com Marília no Jogo da Discórdia, Paula caiu no choro em conversa com Fred Nicácio, dupla da maquiadora. Segundo ela, a adversária foi responsável pelo seu afastamento do médico. No entanto, torce para que ele volte do Paredão nesta semana.

“Eu queria muito que você e o Cowboy ficassem. Se eu pudesse, a Key e a Marília sairiam por aquela porta, eu falo isso na maior sinceridade. (…) A gente quer ser duro, que o outro vá no meu lugar, mas é muito difícil você pagar por outras pessoas”, disse emocionada.

“Infelizmente, nossas duplas nos afastaram, mas mesmo assim não conseguiram impedir a nossa conexão. A gente sabe que teve uma conexão, isso é inegável”, concordou o médico.

Nicácio, assim como todos os participantes, desconhece a dinâmica do quarto secreto e acredita que a eliminação do primeiro Paredão será em dupla. Por isso, o médico não está confiante e acredita que deixará o reality show com Marília.

Se preparando para o pior, ele desabafou com Cara de Sapato, que o deu uma “bomba” no Jogo da Discórdia. “Lá fora a gente se encontra, porque amanhã vai ser muito corrido e não vai dar tempo. Provavelmente vou sair amanhã por uma série de circunstâncias. O jogo ficou aqui. A bomba é do jogo. Não dá pra levar o jogo para o coração. Levo outras coisas para o coração”, declarou.

Mais tarde, em conversa com Marília e Sarah, o médico planejou sua possível volta a casa. Segundo ele, se permanecer, será o “terror” de Gabriel. “Ele fica apavorado perto de mim. Vejo esse menino com raio-x. Se eu ficar aqui, é o terror dele. Se ele estiver errado, a estadia dele aqui vai se tornar muito mais desagradável. Vou passar de um nível com ele, só não vou perder a civilidade”, garantiu.

Estratégia para o próximo Paredão

Ainda sem saber a dinâmica da próxima semana, Fred já planeja uma estratégia para o futuro Paredão. Em conversa com Larissa, o jornalista observou que a central de controle do Quarto do Líder, que dá acesso às imagens e áudio da casa, pode prejudicá-los, caso algum adversário ganhe o poder.

“A gente tem que ter a opção um, opção dois, opção três e opção quatro”, sugeriu Fred, acreditando que os rivais devem focar em apenas uma pessoa de seu grupo.