Jogo da Discórdia abala alianças e rende desabafos no ‘BBB 23’

A noite desta segunda-feira, 6, rendeu mais de duas horas de Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Na dinâmica, cada um precisou escolher dois participantes para entregar uma placa com algum adjetivo, entre eles “mosca-morta”, “fraco(a)”, “dono(a) da casa”, “mentiroso(a)”, “covarde” e “hipócrita”.

Cezar, Gabriel Santana e Tina, que enfrentam o Paredão desta semana, levaram o maior número de placas – cinco cada. Enquanto isso, Domitila, Bruna Griphao, MC Guimê, Fred, Gustavo, Key Alves e Sarah Aline, não levaram nenhum adjetivo.

Antes da dinâmica, Tadeu Schmidt declarou: “é para falar de algo atual, sentimento de hoje. Nada de meias-palavras. É para jogar sério”. Os participantes seguiram a orientação, fazendo o assunto perdurar durante toda a madrugada, acarretando, inclusive, em discórdia entre aliados. Veja, abaixo, tudo o que rolou.

Desabafo de Key Alves

Key Alves aproveitou a “reunião de condomínio” para negar influência na indicação do Líder Gustavo ao Paredão. Segundo ela, ambos ficaram chateados com o boato. “A gente estar junto não quer dizer que influencio ele em nada. (…) Todo mundo aqui tem voz. No nosso grupo, não sei o de vocês, a gente fala: ‘o líder vai decidir quem quer e ninguém vai falar nada’. Todo mundo rala pra ser líder pra ter uma decisão. (…) A opção dele na Tina não era minha”, declarou.

Quebra de grupo

Os participantes do Quarto Deserto protagonizaram uma série de desentendimento nos últimos dias, o que abalou a percepção de Cara de Sapato sobre o jogo em grupo. Após a dinâmica de segunda, ele desabafou com Fred Nicácio sobre o assunto. “Pra mim, essa parada de grupo já deu. Deu pra mim, deu pra você, deu pra todo mundo. Já falei para o meu grupo: ‘Para mim, deu’. Se eu pegar o VIP, vou levar a Key e o Caubói, que ficaram comigo. Vou levar as pessoas que quero comigo. Chega! Não vou ser incoerente com as minhas coisas”, afirmou o atleta.

Abalo de alianças no Quarto Fundo do Mar

O Quarto Fundo do Mar não ficou de fora sobre a reflexão no estilo de jogo em grupo. Em uma reunião entre os integrantes do cômodo, Cezar expôs duvidar da fidelidade dos aliados, alegando falta de proteção. “Que grupo é esse? Que sempre que eu estou em uma situação de risco, ao invés de me apoiar, mete mais fumo nas minhas costas? Depois fala que a gente se protege. (…) Hoje de manhã, quando acordei pensando que sinto, falei até no confessionário, sinto por várias vezes que meu grupo não me protege em situação de jogo e que sempre que a corda quebra, quebra para o meu lado. Sinto que ninguém está preocupado comigo”, desabafou o enfermeiro.

Reflexão sobre a divisão de grupos

No quarto com Gabriel Santana, Sarah Aline reforçou o incômodo mútuo da casa com a divisão de grupos e opinou sobre o assunto. “Infelizmente, parece que aqui, por mais que a gente fale em palavras que a gente quer continuar se defendendo, é literalmente por sobrevivência. Por esses elos abertos, de modo geral, é muito mais fácil a gente ser diluído do que eles os adversários, que têm várias coisas que entrelaçam em quantidade”, refletiu. O ator, entretanto, não apoiou a quebra de aliança. “Em quanto estiver em menor quantidade, não acho que a gente se desfaz. É um pouco de burrice se desfazer nesse momento”, rebateu.

Acerto entre Larissa e Bruna Griphao

Apesar do clima tenso entre os participantes, Larissa e Bruna Griphao se acertaram. Após a confusão entre elas no último sábado, 4, a professora de Educação Física assumiu ciúmes da aproximação entre a atriz e Paula. Larissa pontuou algumas situações para justificar não ter conexão com a biomédica e alertou a amiga. “Acho que ela fala muito, brinca com tudo, quer falar com todo mundo. Pode ser o jeito dela, tudo bem, mas eu não gosto. E pode ter agravado mais ainda ela ter essa proximidade com você. (…) Ela é muito aqui e ali, coisa que vejo que você não é. Você é sincera. Ela eu sinto que é forçada”, disse.