João Guilherme revela que Jade Picon tatuou sua nádega com a letra j

João Guilherme revelou uma tatuagem inusitada durante entrevista ao podcast Poccast na última quarta-feira, 5. Segundo ele, o símbolo teria sido feito pela ex-namorada, Jade Picon, quando ainda formavam um casal.

Quando o entrevistador pediu que contasse “um fato curioso” sobre si mesmo, respondeu: “Eu tenho um J que a Jade tatuou na minha bunda. Mas assim, bem pequenininho. Ela que tatuou.”

João Guilherme não deu grandes detalhes do contexto, mas continuou: “A gente foi lá no tatuador, que é amigo nosso, e fiz a tatuagem. Quando a gente namorava, eu sempre falava pra ela que ela ia ficar linda se fizesse umas tatuagens bonitas e tal.”

Vídeo mostra Jade Picon tatuando João Guilherme

O assunto ganhou força novamente nas redes sociais na noite deste sábado, 8, quando alguns perfis reproduziram um vídeo do momento. Nele, é possível ver João Guilherme com feição séria enquanto Jade demonstra nervosismo ao manusear o aparelho de tatuagem.

“Meu Deus do céu… Pode ir?”, diz ela, que se assusta com o barulho da máquina. Na sequência, prossegue: “Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Só me assustei! Um J… você quer com pinguinho ou com risquinho?”, questiona, antes de aplicar tinta da máquina sobre a nádega direita do então namorado.