Cultura João Guilherme passa por cirurgia no joelho e mostra cicatriz: ‘Abraçar suas trapalhada’

O ator João Guilherme mostrou em seu perfil no Instagram no último sábado, 26, a cicatriz em seu joelho após realizar uma cirurgia no local. O artista precisou passar pela intervenção depois que se machucou em um passeio

“Às vezes as coisas mais bonitinhas da vida acontecem por acidente, sabe? Saber abraçar suas trapalhadas”, escreveu. Nos comentários, amigos, fãs e seguidores escreveram mensagens de apoio ao ator.

“É sobre aceitar as cicatrizes da vida, gato”, escreveu o irmão Matheus Vargas. “Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido”, destacou um seguidor. “Boa recuperação amigo”, escreveu o ator Ivan Parente. “Meu Deus! Coitado ! Melhoras”, desejou uma seguidora. “Desejo saúde boa recuperação”, pontuou outro.

No dia 10 de agosto, João Guilherme compartilhou imagens suas no hospital após a cirurgia. Com uma legenda bem-humorada, contou aos seus seguidores sobre o procedimento e o pós-operatório.

“Ontem operei meu joelho. Ai meu joelho. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho. Em resumo, cuidem dos seus joelhos”, escreveu.