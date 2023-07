Cultura João Gomes faz dueto com Luiz Gonzaga em show com inteligência artificial

João Gomes foi um dos artistas que se apresentaram durante o festival iFood Arraial Estrelado, realizado no Jockey Club de São Paulo. No entanto, o cantor de 20 anos dividiu o palco com Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que morreu em 1989. O encontro só foi possível através de recursos da inteligência artificial (IA).

No palco, a animação começava mostrando João Gomes, ainda criança, em Serrita, cidade onde nasceu em Pernambuco, contando sua história. Depois, os dois artistas cantaram juntos a música Eu Tenho a Senha. Tanto a voz como as imagens de Gonzaga foram criadas 100% por inteligência artificial.

Foram utilizados 80 minutos de amostras de voz isoladas do Rei do Baião, retiradas de quase cem músicas de seu repertório, para construir a música do jovem sertanejo na voz do cantor.