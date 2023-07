João Donato, mestre da bossa nova e da MPB, morre aos 88 anos no Rio

O pianista, arranjador, cantor e compositor João Donato morreu aos 88 anos na madrugada desta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do compositor confirmou a informação.

Há cerca de um mês, Donato cancelou sua participação em show em Los Angeles, no Estados Unidos, ao lado da cantora e compositora Joyce Moreno, já por problemas de saúde.

No dia 30 de junho, em seus perfis nas redes sociais, o músico postou que havia ficado internado por 26 dias, mas que, naquele momento estava bem, ao lado do filho, em casa. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta notícia.

João Donato foi um dos principais nomes da bossa nova, parceiro de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros. Ao longo da carreira, de mais de 70 anos, expandiu os limites da MPB ao fundir jazz, samba e outros ritmos latinos e caribenhos.

João Donato de Oliveira Neto nasceu em 17 de agosto de 1934 em Rio Branco, Acre. Compositor, pianista e arranjador, ele fez a primeira gravação em 1949, aos 15 anos, tocando acordeon, no disco de estreia de Altamiro Carrilho.

Foi o início de mais de 70 anos de carreira, consagrado no País e no exterior, em que fez parcerias com os maiores nomes da bossa nova e também artistas brasileiros como Dorival Caymmi.