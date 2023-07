João Augusto Liberato recebe troféu em homenagem a Gugu no ‘Programa Silvio Santos’

João Augusto Liberato, primogênito do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), participou da gravação do Programa Silvio Santos, que será exibido no próximo domingo, 23, a partir das 20h, no SBT.

O estudante de Comunicação e Administração de Empresa recebeu de Patrícia Abravanel o troféu comemorativo pelos 60 anos da atração em homenagem a seu pai, pelo longo tempo em que trabalhou na emissora.

O jovem de 21 anos aproveitou para relembrar os velhos tempos, quando, ainda criança, visitava com Gugu os estúdios. Ele ainda se emocionou com os gritos do auditório É o Gugu, Oba! e falou sobre o desejo de também seguir na comunicação.

“Estou estudando administração e comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai. Eu adoro essa alegria toda! Venho aqui desde criança e estar aqui é muito nostálgico para mim”, declarou.